Кузбасский борец Заурбек Сидаков завоевал золото на Олимпиаде. Фото: Федерация спортивной борьбы России.

Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио. Он выступал в весовой категории до 74 кг. В финале олимпийского турнира россиянин победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0.

Отметим, что Садулаев принес сборной России 17-ю золотую медаль на Олимпиаде, национальная команда в общем медальном зачете поднялась на пятое место. Также у российской команды 23 серебряные и 22 бронзовые награды.