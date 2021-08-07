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Происшествия7 августа 2021 6:37

В Кузбассе пожилые супруги пытались покончить с собой

Полиция подоспела вовремя
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Кузбассе пожилые супруги пытались покончить с собой.

В Кузбассе пожилые супруги пытались покончить с собой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинске-Кузнецком в полицию поступило сообщение о том, что пожилые супруги планировали покончить жизнь самоубийством. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что с экипаж ГИБДД прибыл на указанный адрес и успел своевременно оказать чете доврачебную помощь, благодаря чему спасли пенсионерам жизнь.

Супружескую пару доставили в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подоспевших вовремя сотрудников поощрили за бдительность, оперативность профессионализм.