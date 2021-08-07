Названы территории Кузбасса, где выявили 194 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 194 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 36. В Новокузнецке - 33. В Прокопьевске - 14. В Киселевске - 11. Десять – в Ленинске-Кузнецком. Девять – в Белове. По восемь – в Анжеро-Судженске, Осинниках, Междуреченске и Полысаеве. По шесть – в Гурьевский МО, Промышленновском МО и Таштагольском МР. По четыре – в Тайге, Прокопьевском МО, Яшкинском МО. По три – в Мысках, Беловском МР, Новокузнецком МР, Яйском МО. По два –в Ижморском МО, Крапивинском МО, Тисульском МО. Один – в Краснобродском.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 47 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 44 541 выздоровели, 1013 скончались, 13 467 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.