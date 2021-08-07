Минздрав Кузбасса объяснил нехватку врачей в кемеровской поликлинике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерово жительница Ленинского района выразила негодование в социальных сетях губернатора Кузбасса. Женщина рассказала, что в поликлинике №12 на проспекте Ленинградском прием ведет только один терапевт. Отметила, в регистратуре говорят, что врачей и записи нет.

Представители министерства здравоохранения Кузбасса ответили, что сложилась сложная ситуация с работой в период третьей волны пандемии в медучреждении. Заболели четыре заведующих отделениями, а также шесть врачей-терапевтов. Оставшихся терапевтов направили на оказание помощи пациентам в «красной» зоне. В данный период в поликлинике №12 организовали выдачу талонов на прием к терапевту, которые формируются каждое утро в режиме онлайн.