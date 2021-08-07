В Кемерове больница получила штраф за повторную вспышку коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове больницу оштрафовали за повторную вспышку коронавируса. Инфекция охватила несколько отделений и полсотни пациентов. Рудничный районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование в период с 17 февраля по 18 марта 2021 года, выяснил, что в учреждении не соблюдали санитарно-противоэпидемического режим.

— В учреждении произошло распространение инфекционного заболевания COVID-19 в отделениях неврологическом, хирургическом, общей терапии, кардиологическом с вовлечением 57 человек (пациентов), не были обеспечены безопасные условия пребывания пациентов в учреждении, — сообщается в решении суда.

Также в больнице при транспортировки пациентов из одного отделения в другое допускали перекрещивание потоков с различной степенью эпидемической опасности и перемещению воздушных потоков из одного отделения в другое. Кроме того, постельные принадлежности после смерти пациентов дезинфицировали не в полном объеме. В одном смыве с ручки двери палаты № 209 в кардиологическом отделении обнаружили ПНК нового коронавируса 2019-nСoV.

Суд назначал больнице штраф в размере 100 тысяч рублей. Отметим, что медучреждение уже штрафовали в 2020 году за аналогичное нарушение.