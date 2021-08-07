В Новокузнецке с транспортной карты жительницы списалось почти 20 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке жительница обнаружила долг почти в 20 миллионов рублей на своей транспортной карте после поездки на городском автобусе. Женщина сообщила, что расплатилась за проезд и оказалась должна 19 538 554 рубля. В результате карту заблокировали до погашения задолженности.

В управлении по транспорту и связи Новокузнецка рассказали, что во время обновления программного обеспечения произошла ошибка, которая привела к некорректному отображению остатка средств на карте. Жителям порекомендовали в ближайшие сутки воздержаться от оплаты проезда единой транспортной картой.