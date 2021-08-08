Идем на спад: за сутки в Кузбассе выявили 192 случая коронавируса

Лидерами по заболеваемости на 8 августа стали Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщил опер штаб области. Лидерами по заболеваемости стали Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск, на которые пришлись почти половина выявленных заражений. Всего в регионе на 8 августа медицинскую помощь получают 1912 пациентов с диагнозом COVID-19, еще 13 163 человека находятся на изоляции в связи с подозрением на коронавирус.

Шесть пациентов - двое мужчин и четыре женщины — скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии, которая протекала на фоне различных сопутствующих заболеваний. Пятеро из них — пенсионеры в возрасте 60+, один пациент- среднего возраста, 1973 года рождения.

189 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 44730 человек вылечились от коронавируса.