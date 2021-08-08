Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск стали лидерами по заболеваемости коронавирусом за сутки

192 новых случая коронавирусом за минувшие сутки пришлись на 19 территорий Кемеровской области Фото: Иван МАКЕЕВ

192 новых случая коронавирусом за минувшие сутки пришлись на 19 территорий Кемеровской области, причем лидерами стали Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск, на которые, согласно данным оперштаба, приходится половина всех случаев от выявленных за минувший день.

Полная статистика по городам и районам Кемеровской области за прошедшие сутки:

Кемерово – 37, Новокузнецк – 36, Междуреченск – 17, Анжеро-Судженск – 11, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Мыски и Юрга – по 10, Осинники – 9, Прокопьевск – 8, Полысаево – 6, Калтан, Киселевск и Новокузнецкий район – по 5, Тайга – 4, Промышленновский и Беловский районы – по 2, город Березовский и Прокопьевский район – по 1 случаю.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1912 пациентов с подвержденным диагнозом. С подозрением на коронавирус в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 13163 человека.

С начала пандемии коронавирусом заболели 47 661 человек, из них 44 630 выздоровели, 1 019 скончались.