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Общество8 августа 2021 10:02

Кузбасский храм отметил 115-летие

Юбилей храма совпал с юбилем города
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Фото: пресс-служба Кузбасской митрополии.

Фото: пресс-служба Кузбасской митрополии.

В городе Тайга отметили 115-летие храма пророка Илии. Радость торжества с тайгинцами разделил епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий.

Как сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии, прихожане хлебом и солью встретили своего архипастыря. С приветственным словом к архиерею обратился глава города Тайга Михаил Евгеньевич Теремецкий и вручил владыке юбилейный знак «125 лет городу Тайга». В ответном слове епископ Иннокентий поздравил Михаила Евгеньевича с двойным праздником: юбилей храма совпал с юбилеем города, и во внимание к деятельному соработничеству преподнёс архиерейскую грамоту.

Священнослужители вознесли молитвы о благополучии Кузбасса и об избавлении мира от эпидемии. По окончании Литургии собравшиеся совершили праздничный молебен, крестный ход и пожелали многолетия.