Новокузнечанин решил сходить с девушкой в театр и лишился всех денег

Новокузнечанин решил купить билеты в театр онлайн и это стало ошибкой. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

28-летний житель Новокузнецка, пожелав сходить с девушкой в театр, лишился всех денег. В ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали обстоятельства случившегося.

Молодой человек познакомился с девушкой в интернете и договорился с ней о встрече. Собеседница пожелала, чтобы свидание прошло в театре и новокузнечанин согласился. Тогда девушка отправила по телефону своему потенциальному ухажеру ссылку якобы на покупку билетов онлайн и тот, пройдя по ссылке, ввел реквизиты своей карты, думая, что приобретает билеты в театр. Сразу после этого со счета жителя Новокузнецка были списаны все средства — девять тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, молодой человек обратился в полицию.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся оператвно-разыскные мероприятия для установления подозреваемых, которым согласно санкциям статьи грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области.

Полицейские напоминают к жителям Кемеровской области, что не следует переходить по ссылкам, полученным от неизвестных. В них может содждержаться вирус, который получит доступ к мобильным приложениям банков, паролям для них и другой личной информации. Такие сообщения нельзя открывать, а необходимо сразу удалить и блокировать отправителя.