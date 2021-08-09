В Кемерове задержались утренние авиарейсы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове 9 августа в Международном аэропорту имени А. А. Леонова случилась задержка нескольких рейсов. С опозданием прибудут в областной центр самолеты из Симферополя, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в справочной аэропорта.

Уточняется, что самолета «Уральских авиалиний» из Симферополя должен был приземлиться 5.55, но осуществится в 10.30. Рейс «Аэрофлота» из Москвы вместо 7.05 прибудет в 10.29. Авиарейс из Санкт-Петербурга вместо 7.20 приземлится в 8.40. Причиной задержек послужил сильный туман, который покрыл утром город.