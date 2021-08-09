Названы территории Кузбасса, где выявили 194 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 194 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 35. В Новокузнецке - 34. В Междуреченске – 29. По 13 – в Мысках, Осинниках и Юрге. Девять – в Калтане. Восемь – в Ленинске-Кузнецком. Шесть – в Промышленновском МО. Пять – в Анжеро-Судженске. По четыре – в Прокопьевске и Юргинском МО. По три – в Белове, Крапивинском МО и Яшкинском МО. По два – в Киселевске, Полысаеве, Тайгу, Гурьевском МО и Новокузнецком МР. По одному – в Ленинск-Кузнецком МО и Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 47 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 44 924 выздоровели, 1024 скончались, 12 865 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.