Супруга губернатора Кузбасса предупредила жителей о мошенничестве от лица Совета по вопросам попечительства. Фото: Instagram/anna__tsivileva.

В Кузбассе появились мошенники, которые действуют от лица Совета по вопросам попечительства, о чем рассказала супруга главы региона. Бизнесмены и жители Кемеровской области в последнее время получают звонки от мошенников, которые выдают себя за представителей социального фонда, который возглавляет Анна Цивилева.

— Никогда наши сотрудники, и, тем более, я лично, не обзваниваем людей и организации с просьбой об оказании помощи, тем более финансовой, — сообщила Анна Цивилева.

Она отметила,что за помощью обратиться в Совет могут все желающие, отправив заявку через официальный сайт. Кроме того, При желании, любой кузбассовец может стать благотворителем и принять участие в каком-либо проекте. Также уточнила, что стоит доверять только официальным источникам информации.