В Кемерове прокуратура раскрыла подробности закрытия ТЦ «Маяк». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове в мае этого года надзорные органы обнаружили ТЦ «Маяк» ряд нарушений. в с привлечением специалистов в сфере пожарного надзора проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «Маяк» и выявлены грубые нарушения. Прокуратура по Кемеровской области сообщает, что была проведена проверка с привлечением специалистов в сфере пожарного надзора.

Выяснилось, что в торговом центре не функционируют автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Отмечено, что нарушения угрожают жизни и здоровью людей, которые находятся в здании.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с исковым заявлением и потребовал обязать собственников торговых площадей не осуществлять деятельность в ТЦ до устранения нарушений требований пожарного законодательства. Районный суд удовлетворил требования прокурора. До 31 января 2022 года собственникам устранить нарушения, до их устранения осуществление предпринимательской деятельности в торговом центре запрещено. Решение суда не вступило в законную силу.