В Новокузнецке потратят более 100 миллионов рублей на ремонт трамвайных путей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке планируют провести ремонт трамвайных путей до конца октября этого года. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заявки на участие принимают до 16 августа. Необходимо демонтировать рельсы, шпалы, железобетонные плиты и асфальтовое полотно, а после нужно установить новые. Начальная стоимость 103 031 255 рублей.

Ремонтные работы будут проводить на трех участках улично-дорожной сети: участок улицы Орджоникидзе от пересечения с проспектом Металлургов до пересечения с проспектом Кузнецкстроевским, в районе Топольников – от Кузнецкого моста до кольцевой развязки у Советской площади, на улице Ленина на пересечении трамвайного пути с автодорогой на улице Ленина 31/1.