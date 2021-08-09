В Кузбассе скончался мужчина в машине скорой помощи после попытки попасть к себе домой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе 8 августа около 11.00 56-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Следком Кузбасса проводит доследственную проверку по факту смерти.

Установлено, что мужчина вернулся домой с работы вахтовым методом, но у него не оказалось ключей. Он решил, что через балкон сможет попасть в свою квартиру на втором этаже. Житель забрался по пожарной лестнице на крышу балкона, разбил стекло в окне, но не удержался и упал, осколками повредил ногу в области коленного сустава, порезав бедренную артерию. Соседка увидела случившееся и вызвала скорую помощь, но мужчина скончался при доставлении в больницу.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства и причину смерти горожанина. По результатам примут процессуальное решение.