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Происшествия9 августа 2021 11:30

В Кузбассе скончался мужчина в машине скорой помощи после попытки попасть к себе домой

Следственный комитет начал проверку по факту смерти
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе скончался мужчина в машине скорой помощи после попытки попасть к себе домой.

В Кузбассе скончался мужчина в машине скорой помощи после попытки попасть к себе домой.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе 8 августа около 11.00 56-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Следком Кузбасса проводит доследственную проверку по факту смерти.

Установлено, что мужчина вернулся домой с работы вахтовым методом, но у него не оказалось ключей. Он решил, что через балкон сможет попасть в свою квартиру на втором этаже. Житель забрался по пожарной лестнице на крышу балкона, разбил стекло в окне, но не удержался и упал, осколками повредил ногу в области коленного сустава, порезав бедренную артерию. Соседка увидела случившееся и вызвала скорую помощь, но мужчина скончался при доставлении в больницу.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства и причину смерти горожанина. По результатам примут процессуальное решение.