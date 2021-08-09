Власти Кемерова объяснили, почему магазин IKEA не открывают в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове один из жителей призвал властей добиться открытия магазина IKEA, в котором можно приобрести товары для дома и мебель. Об этом он сообщил в комментариях в Instagram-аккаунте губернатора Кузбасса. Кемеровчанин отметил, что магазин будет востребован жителями региона. Также это повлияет на престиж области.

Представитель мэрии Кемерова уточнил, что администрация неоднократно обращалась по вопросу открытия магазина в городе, но получала отказ, так как компании руководствуются только экономически просчитанными моделями, которые предусматривают однозначное получение прибыли.

Также отмечено, что IKEA относится к международным торговым системам, поэтому свои магазины открывают только на территории городов с населением не менее 1 миллиона жителей. Уточним, что в Кузбассе нет ни одного города-миллионника.