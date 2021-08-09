Премьер-министр Мишустин: правительство направит 300 миллионов рублей на строительство больницы в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. На совещании обсудили решения по поддержке регионов. Уточняется, что Правительство помогает субъектам РФ со строительством новых больниц и поликлиник, в том числе и Кемеровской области. Об этом сообщает Правительство России.

По поручению Президента была утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса. В ней предусмотрены средства на окончание строительства городской многопрофильной больницы в Междуреченске, чтобы жители получали медицинскую помощь в своем городе, а не ездили лечиться за десятки километров. Для этого направят 300 миллионов рублей, чтобы работы завершились быстрее и больницу открыли в следующем году.

- Напомню, сроки завершения объекта неоднократно переносились. Допускать подобного больше нельзя. Прошу моих заместителей и профильные министерства взять под контроль срок сдачи этой больницы, - добавил Михаил Мишустин.