В Кемерове 11 августа прервется телерадиосигнал. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кемерове 11 августа в связи с плановыми работами в городе ожидаются кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. В период с 10.00 до 18.00 отключат телеканалы мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, но недоступны каналы будут не более одного часа. Об этом рассказал «Кемеровский ОРТПЦ».

В состав 1-го мультиплекса включены многие популярные новостные телеканалы: Первый, Россия-1, Россия-К, НТВ, Матч-ТВ, Пятый, Россия-24, ТВ-Центр, Карусель, ОТР. А в составе 2-го находятся развлекательные российские каналы: Звезда, МузТВ, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, ТНТ. Также отключат некоторые радиостанции: «Радио России», «Вести ФМ», «Русское радио», «Маяк», «Ди ФМ».