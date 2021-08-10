Названы территории Кузбасса, где выявили 193 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 193 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 37. В Новокузнецке - 35. В Прокопьевске и Междуреченске - 19. В Юрге - 11. Девять - в Белове. Восемь - в Ленинске-Кузнецком. Семь - в Киселевске. По шесть - в Мысках и Осинниках. По пять - в Анжеро-Судженске и Новокузнецком МР. По четыре - в Калтане и Полысаеве. По три - в Краснобродском, Тайге и Беловском МР. По два - в Кемеровском МО, Прокопьевском МО и Промышленновском МО. По одному - в Березовском, Ленинск-Кузнецком МО и Таштагольском.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 48 048 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 45 120 выздоровели, 1029 скончались, 13 164 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.