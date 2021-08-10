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Общество10 августа 2021 8:43

В Кемерове СИЗО закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Приостановили перемещения подозреваемых и обвиняемых на судебные заседания и следственные действия
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове СИЗО закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

В Кемерове СИЗО закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове временно закрыли следственный изолятор на карантин, так как выявили случаи заражения коронавирусом у заключенных. ГУ ФСИН по Кемеровской области сообщает, чтобы не допустить распространение инфекции по всему учреждению, приостановили перемещения подозреваемых и обвиняемых на судебные заседания и следственные действия.

Кроме того, вновь арестованных определяют в другие следственные изоляторы региона. Отмечено, что под арестом в СИЗО около 600 человек, случаи заражения единичные. Также уточняется, что у пациентов заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. Решение об отмене ограничений будет принято после получения результатов контрольного ПЦР-тестирования.