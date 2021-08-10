Tele2 первой в России стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа»

Решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и полностью избавляет клиента от необходимости идти в салон связи. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 первым из российских операторов предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи. Возможность реализована на базе приложения «Госключ» и позволяет клиентам подключиться к сети мобильного оператора, не выходя из дома. Этот способ является одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года (Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в “Федеральный закон о связи”»).

Решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и полностью избавляет клиента от необходимости идти в салон связи. При этом данные клиента надежно защищены - приложение «Госключ» работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключается.

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги» и установленное приложение «Госключ». Чтобы активировать карту Tele2 новым способом, надо выбрать вариант «Госключ» в мобильном приложении оператора. Подписанный в электронном виде договор отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.

- В текущей эпидемиологической обстановке для нас было важно не только развивать варианты доставки SIM-карт, но и предлагать клиентам инновационные способы подключения. Мы стремимся предугадывать ожидания абонентов и первыми на рынке интегрировать лучшие решения, - рассказал Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2.