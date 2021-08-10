В Кузбассе утонула 14-летняя девочка на глазах матери. Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Верх-Чумыш города Киселевска 9 августа около 15.00 утонула 14-летняя девочка в реке Чумыш. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Девочка вместе с мамой и младшей сестрой отдыхала на городском пляже и купалась в реке. Подросток находилась в водоеме и начала тонуть, мужчина, который проплывал рядом вытащил ее на берег, но девочка уже не подавала признаков жизни.

Вызвали скорую помощь, до приезда медицинских сотрудников проводили реанимационные мероприятия, но спасти ее не удалось, врачи констатировали смерть. Отмечено, что пляж оборудованный, имеются таблички с разъяснительными надписями.

Кроме того, семья благополучная, не состояла на профилактических учетах, мать, не употребляла алкоголь, находясь на водоеме. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, причину смерти девочки. По результатам примут процессуальное решение.