В Кемерове установили режим «Повышенной готовности» на территории с тлеющим мусором. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове ввели режим «Повышенной готовности» на территории недействующего полигона ТКО на улице Красноармейской. Данное решение принято городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщила мэрия 10 августа.

Отмечает, что целью является ликвидация тления мусора и минимизация последствий деятельности арендатора полигона. Его действиям правоохранительные органы дадут оценку. Кроме того, будут привлечены к работам два бульдозера, экскаватор, четыре поливомоечные машины. Пожарная автоцистерна и автомобиль оперативной группы будут ежедневно контролировать ситуацию.

Горадминистрация уточняет, что к мониторингу привлекли сотрудников Роспотребнадзора, которые наблюдают за экологической обстановкой в районе полигона на время проведения работ по ликвидации тления.Также мэрия обратилась к специалистам в области тепловизионной съемки и создания тепловых карт, что бы выявить тление отходов в глубоких слоях мусора.