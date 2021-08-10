В Новокузнецке мужчина убил знакомого, плюнувшего ему в тарелку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке 34-летнему жителю Орджоникидзевского района суд вынес приговор. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что в январе этого года новокузнечанин выпивал алкоголь в большой компании в гостях у знакомого. В ходе застолья один из знакомых стал вести себя агрессивно, кузбассовец сделал ему замечание, но тот не отреагировал, а оскорбил мужчину и плюнул ему тарелку.

Тогда 34-летний горожанин ударил ножом в ногу агрессора, повредил ему бедренную артерию, потом сам пытался перетянуть 27-летнему жителю ногу полоской ткани, однако тот потерял сознание от полученного повреждения. Застолье продолжилось, к ним присоединился еще один гость, который увидел раненого и вызвал скорую помощь.

Врачи констатировали смерть мужчины, вызвали полицию, новокузнечанина задержали. Он не сотрудничал со следствие, вину не признал, но следствием собраны неопровержимые доказательства. Суд назначал мужчине девять лет в лишения свободы в колонии строгого режима.