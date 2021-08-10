Бюджет Кузбасса за полгода достиг более 83 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Кузбасса отчитались о доходах и расходах области за первые шесть месяцев года. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте электронного бюллетеня правительства региона.

В документе указано, что за первое полугодие 2021 года доходы достигли 83 631 062 200 рублей, а расходы – 80 638 601 600 рублей. Оказалось, что бюджетный профицит достиг почти трех миллиардов рублей.

– Результат исполнения областного бюджета профицит в сумме 2 992 460,6 тыс. рублей, – уточнятся в документе.