В Кузбассе временно перекрыли участок федеральной трассы Р-255. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Автовладельцам Кузбасса нужно обратить внимание, что перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Уточняется, что проезд закрыт по 224 километру федеральной трассы в районе Топков. «Сибуправдор» сообщает, что проводятся ремонтные работы. Движение транспорта ограничили, так как имеются повреждения конструкции путепровода через железнодорожные пути

Проезд транспорта организовали по другому участку трассы: необходимо повернуть налево между селом Терехино и поселком Октябрьский, через село Глубокое - поселок Звездный - деревня Мозжуха - город Кемерово.

Временные дорожные знаки будут информировать водителей о том, что нужно следовать по объездной дороге.