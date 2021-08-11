Названы территории Кузбасса, где выявили 192 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 192 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 36. В Кемерове - 35. В Междуреченске - 20. В Прокопьевске - 17. Девять - в Осинниках. По восемь - в Белове и Мысках. Семь - в Ленинске-Кузнецком. По шесть - в Калтане и Беловском МР. По пять - в Анжеро-Судженске и Юрге. По четыре - в Мариинском МР, Таштагольском МР и Юргинском МО. По три - в Тайге и Гурьевском МО. По два - в Киселевске, Полысаеве, Прокопьевском МО и Яшкинском МО. По одному - в Краснобродском, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО и Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 48 240 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 45 312 выздоровели, 1035 скончались, 12 741 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.