В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе власти продлили действующие в области коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса, которое подписал глава региона.

До 25 августа запрещены: массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек; наполняемость театров, кинозалов, спорткомплексов и других центров досуга должна быть не более 50%; работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ; работа общественного питания с 02.00 до 06.00, кроме доставок, заказов навынос.