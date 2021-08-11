В Кузбассе одну из школ признали аварийной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Топках общеобразовательную школу №9 по результатам инструментальной экспертизы признали аварийной. С родителями школьников встретился Сергей Фролов, глава Топкинского муниципального округа.

Отмечается, что ученики и родители изъявляют желание остаться в школе еще на год, но ученики и педагоги находиться там больше не могут. Учеников переведут в другие школы. Старшие классы будут учиться в школе №4, а младшеклассников рассортируют по школам №2 и №6.