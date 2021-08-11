В Кузбассе 24-летний мужчина насильно удерживал в подполе дома двух женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе суд вынес приговор 24-летнему жителю Яшкинского района. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину признали виновным по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух лиц».

Установлено, что мужчина в марте 2020 года распивал алкоголь с 45- и 34-летней женщинами в доме у одной из них. Во время застолья житель высказал претензии хозяйке и ее подруге, что они выпивают без него.

Тогда он заставил по очереди женщин залезть в подпол, таким образом, он их хотел проучить. Мужчина удерживал их некоторое время и лишал возможности выйти наружу. Одна из них успела взять свой телефон и позвонила в полицию. Полиция прибыла на помощь и задержала злоумышленника. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.