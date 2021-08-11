В кемеровских фруктах нашли плодожорку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 июля сотрудники Россельхознадзора по Кемеровской области провели мониторинг подкарантинной продукции. Проверялись складские помещения плодоовощной базы, которая находится на ул. Тухачевского, 100.

Опасного карантинного вредителя нашли в двух партиях фруктов. Персиковая плодожорка испортила 65 кг яблок из Казахстана и 98 кг абрикосов из Киргизии. Владельцы продукции приняли решение уничтожить испорченные фрукты.

Поврежденные этим вредителем фрукты неравномерно зреют и достаточно быстро гниют. Гусеницы плодожорок могут перебираться на здоровые плоды, а взрослые насекомые умеют летать, тем самым распространяя заразу. При этом, бабочку можно определить по внешнему виду: серые крылья, темное брюшко, передние крылья длинные и серебристые с невзрачным узором. В качестве еды гусеницы и бабочки плодожорки используют самые разнообразные фрукты и ягоды, в частности, яблоки, абрикосы, персики, груши, сливы и вишню.