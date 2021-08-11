В Кузбассе прокуратура выявила озеро с кишечной палочкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Белове прокуратура организовала выездную проверку озера Козловское в поселке Старо-Белово. Установили, что канализационные стоки из-за неисправных канализационных сетей поступают в водоем, которые принадлежат Старопестеревскому сельскому поселению и засоров колодцев.

Прокуратура Кузбасса сообщает, лабораторные исследования показали, что гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям качество воды в озере не соответствует. Кроме того, установлено превышение бактерий группы кишечной палочки, которые угрожают жизни и здоровью населения.

Прокурор внес главе Старопестеревского сельского поселения представление и потребовал устранить нарушения. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.