В центре Новокузнецка вводят запрет на парковку

Фото: администрация города Новокузнецк

Администрация Новокузнецка сообщает о введении новых запрещающих остановку знаков.

Из-за большого количества обращений граждан, в Центральном районе Новокузнецка принято решение разместить знаки «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». С 31 июля парковка будет запрещена по адресу: между домами 3 и 1а по проспекту Ермакова - на участке проезда Коммунаров вдоль лицея №11.

Управление Дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства напоминает, что в Новокузнецке растет количество мест, где нельзя останавливаться и парковаться. Так, в нынешнем году уже введен запрет остановки на проспекте Октябрьском около зданий №49 и №51а.