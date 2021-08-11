Губернатор Кузбасса ответит на вопросы жителей в ходе прямой линии. Фото: АПК.

В Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев проведет прямую линию с жителями региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.

Трансляцию прямой линии с Сергеем Цивилевым пройдет 25 августа с 19.00 до 21.00 в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24» и на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк». Глава региона ответит на вопросы жителей области. Также ее посмотреть можно на личной странице губернатора в Instagram, в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Кроме того, в Telegram-канале «Цивилев. Live» будет вестись текстовая трансляция.

Интересующие вопросы можно задать уже сейчас через цифровую платформу «Кузбасс онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. В ходе прямой линии глава региона ответит на те вопросы, которые наберут больше всего голосов. Ответы на остальные вопросы разместят на платформе «Кузбасс онлайн».