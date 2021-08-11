Губернатор Кузбасса побывал с рабочим визитом в Анжеро-Судженске. Фото: АПК.

Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Анжеро-Судженске, проверил ход строительства школы, благоустройство мест отдыха, а также пообщался с горожанами. Отмечено, что, одной из острых является водоснабжение СНТ «Шахтер-1».

«Садовое общество необходимо обеспечить питьевой водой. В кратчайшие сроки сюда должны провести водопровод, нужно выбрать место с минимальным пересечением участков и дорог, где поставить колонку и водосчетчик. Все работы будут профинансированы из областного бюджета. Контролировать сроки и качество решения проблемы буду лично», — сообщил Сергей Цивилев.

Глава региона проверил строящуюся школу в новом микрорайоне Восточный. По нацпроекту «Образование» было выделено более 918,5 миллионов рублей, сдать объект планируют в декабре этого года.

Также Сергей Цивилев побывал на площади имени Александра Матросова, которую ремонтируют на средства гранта, полученного Анжеро-Судженском в связи с присвоением в 2020 году почетного областного звания «Город трудовой доблести и воинской славы».

Кроме того, губернатор отсмотрел площадь имени Сергея Лазо в Южном районе, которую отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Данный объект как приоритетный для благоустройства в 2019 году выбрали горожане в ходе интернет-опроса.

Сергей Цивилев оценил условия музыкальной школы №19. Благодаря вмешательству губернатора неиспользуемое здание трехэтажное здание на улице Ленина, 8 передали из федерального подчинения в пользование музыкальной школе.