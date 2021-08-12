Российские экспортеры рыбы переключились на Южную Корею и Африку

Южная Корея и Африка стали основными потребителями российской рыбы.

Доля Китая в структуре отечественного экспорта рыбы в 2021 году сократилась с 67% до 15%. Об этом сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Причиной такого падения стали ограничения, которые восточный сосед ввел на импорт рыбы из России в конце 2020 года. Однако российские производители рыбы и морепродуктов компенсировали эти потери на других рынках.

Так, поставки в Южную Корею год к году увеличились с 22% (151,894 тыс. тонн) до 58% (301,789 тыс. тонн). от всего объема экспортируемой продукции в натуральном выражении. Такой рост поставок в Южную Корею эксперты Россельхозбанка связывают с тем, что страна быстрее других справилась с первыми волнами коронавируса и стала активно экспортировать рыбную продукцию в другие государства Юго-Восточной Азии: в результате возник дефицит баланса, который стал восполняться импортом из России.

Одновременно ряд стран Африки резко увеличили объемы импорта российской рыбы. Так, новыми направлениями для отечественных компаний рыбодобывающего сектора стали Кот-Д’Ивуар (8 382 тонны), Гана (1 117 тонн), Бенин (284 тонн), Того (57 тонн), Камерун (56 тонн).

Однако первое место по росту поставок заняла Нигерия, поставки в которую выросли с 83 тонн в первые 4 месяца 2020 года до 21 062 тонн в течение аналогичного периода 2021 года, то есть более чем в 253 раза, что вывело страну на четвертое место среди крупнейших импортеров российской рыбы.

Новыми направлениями также стали Швеция (37 тонн), Австрия (29 тонн) и Южная Осетия (13 тонн).

А в первую десятку импортеров продукции российского рыбохозяйственного комплекса кроме Южной Кореи и Нигерии за 4 месяца 2021 года также вошли Япония (+99% до 15 152 тонн) и Германия (+116% до 6 806 тонн).

В целом за указанный период Россия экспортировала 518,116 тысячи тонн продукции рыбохозяйственного комплекса, что позволило отрасли сохранить третье место по экспорту товаров отечественного АПК в условиях антиковидных ограничений.

Партнерский материал.

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