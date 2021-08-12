Россельхозбанк снижает ставки по потребительским кредитам при подаче заявки онлайн

Физическим лицам, зарегистрированным на портале «Госуслуги», Россельхозбанк предлагает специальные процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения при подаче заявок через сайт банка. Снижение составит 0,5 п.п. к базовым ставкам.

Предложение действует с 30 июля по 1 сентября 2021 года и распространяется на следующие программы: «Кредит потребительский без обеспечения», «Кредит пенсионный», «Кредит пенсионный плюс», «Потребительский кредит на рефинансирование». В настоящее время потребительский кредит без обеспечения в РСХБ можно получить по ставке от 6,4% годовых в зависимости от срока кредитования и категории клиентов, а кредит по специальным программам для пенсионеров – по ставке от 5,4% годовых.

- В настоящее время возможность получения необходимых услуг онлайн является не только веянием времени, но и необходимостью с точки зрения безопасности. Поэтому цифровые сервисы сейчас активно развиваются как на уровне компаний, так и государства. РСХБ также не стоит на месте. Мы продолжаем адаптировать свои продукты, стараясь предоставить населению страны максимально выгодные финансовые продукты и уменьшить необходимость посещения офиса банка, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).