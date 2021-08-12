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Общество12 августа 2021 5:52

Россельхозбанк снижает ставки по потребительским кредитам при подаче заявки онлайн

Яков КРЫМСКИЙ
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Физическим лицам, зарегистрированным на портале «Госуслуги», Россельхозбанк предлагает специальные процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения при подаче заявок через сайт банка. Снижение составит 0,5 п.п. к базовым ставкам.

Предложение действует с 30 июля по 1 сентября 2021 года и распространяется на следующие программы: «Кредит потребительский без обеспечения», «Кредит пенсионный», «Кредит пенсионный плюс», «Потребительский кредит на рефинансирование». В настоящее время потребительский кредит без обеспечения в РСХБ можно получить по ставке от 6,4% годовых в зависимости от срока кредитования и категории клиентов, а кредит по специальным программам для пенсионеров – по ставке от 5,4% годовых.

- В настоящее время возможность получения необходимых услуг онлайн является не только веянием времени, но и необходимостью с точки зрения безопасности. Поэтому цифровые сервисы сейчас активно развиваются как на уровне компаний, так и государства. РСХБ также не стоит на месте. Мы продолжаем адаптировать свои продукты, стараясь предоставить населению страны максимально выгодные финансовые продукты и уменьшить необходимость посещения офиса банка, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Партнерский материал.

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