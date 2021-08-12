У кемеровских водителей проверят наличие автокресел

В пятницу, 13 августа, в Кемерове пройдут проверки водителей по перевозке детей-пассажиров. Об этом "КП" сообщили в отделении пропаганды горГИБДД,

Проверки пройдут во всех районах районах Кемерова.

- Согласно Правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до семи лет на заднем сидении. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие, - пояснил врио начальника ОГИББ по городу Кемероо Алексей Зайцев.

Добавим, что водителей-нарушителей ждет штраф в размере трех тысяч рублей. При оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления сумма автоматически будет снжена на 50%.