В Кузбассе один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Дорожная авария произошла 12 августа около 5.00 на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево». Микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением и транспорт перевернулся. Всего в момент аварии в Toyota находились восемь человек, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут решение, соответствующее с законодательством.