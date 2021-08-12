Названы территории Кузбасса, где выявили 190 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 190 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове – 31. В Новокузнецке - 28. В Междуреченске - 24. В Прокопьевске - 15. В Юрге – 12. Десять – в Ленинске-Кузнецком. Восемь – в Юргинском МО. По семь – в Белове, Осинниках и Яшкинском МР. Шесть – в Полысаеве. Пять – в Таштагольском МР. По четыре – в Анжеро-Судженске, Калтане, Краснобродском, Гурьевском МО и Новокузнецком МР. По три – в Тайге и Беловском МР. Два – в Тисульском МО. По одному – в Ижморском МО и Кемеровском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 48 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 45 503 выздоровели, 1040 скончались, 12 270 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.