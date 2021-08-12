В Новокузнецке вакцинированным от коронавируса обещают бесплатную пиццу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке одна из пиццерий города решила провести акцию в поддержку привившихся от коронавируса - посетителей будут угощать бесплатной пиццей. Для того чтобы получить подарок, необходимо прийти в заведение, сделать заказ чего-либо на сумму от 100 рублей, указать номер телефона и показать сертификат вакцинации.

Также отмечено, что вакцинированный горожанин может воспользоваться акцией лишь единожды.Организаторы сообщают, что гостям преподнесут пиццу пепперони 25 сантиметров.

На данный момент неизвестно, сколько именно новокузнечан воспользовались данной акцией. В социальной сети жители отреагировали положительно на приятный бонус, а некоторые предложили впускать в заведение только привитых граждан.