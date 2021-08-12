В Кемерове женщина разделась догола и устроила шоу на дороге. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове 12 августа женщина вышла на проезжую часть около дома №23 на улице Дзержинского, сняла свое платье и стала демонстрировать обнаженное тело проезжающим машинам. Очевидцы опубликовали двухминутное видео в социальной сети. На кадрах слышно, как горожанка, что-то кричала, ложилась на асфальт, а автомобилистам приходилось объезжать нагую жительницу.

- Дама 43 года - неадекват. Причем по приезду полиции и скорой быстро оделась и как ни в чем не бывало, - рассказала в комментариях кемеровчанка.

Также пользователи социальных сетей предположили, что женщина находится под воздействием неких веществ. Жители осудили поведение землячки.

Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.