В Прокопьевске мужчину накажут из-за гусей. Фото: Жданов Сергей.

Центральном районе Прокопьевска у 47-летней жительницы пропали пять гусей. Она обратилась в отдел полиции. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска нашли пропавших птиц на соседней улице. Однако хозяева дома не считали себя причастным к похищению и вообще не понимали, как гуси оказались у них. Как оказалось, птиц принес их 30-летний родственник, которого уже неоднократно судили. Он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и потому плохо помнит случившееся.

Вскоре выяснилось, что мужчина пришел к своим знакомым, постучался, но ему никто не открыл. В качестве мести он пробрался в сарай и похитил гусей, которых и отнес к своей сестре, где их впоследствии и нашли сотрудники полиции. После чего отправился домой.

В отношении похитителя гусей возбуждено уголовное дело по ст. «Кража». Максимальная мера наказания в такой ситуации - два года лишения свободы.