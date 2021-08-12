В Кузбассе построили современную школу за 841 миллионов рублей. Фото: АПК.

Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Тайге и посетил школу №160, которую построили в в рамках национального проекта «Образование». На проект было направлено из консолидированного бюджета 841,9 миллионов рублей.

Глава региона рассказал, что с 2012 года ученики этой школы были вынуждены ездить на уроки в другой район города, так как здание было построено еще в 1953 году, которое уже стало рассыпаться. Также отмечено, что ежегодно из бюджета города выделяли миллион рублей на перевозку школьников к месту учебы. Современная школа с бассейном рассчитана на 330 мест.

- Здесь есть все, чтобы дети были счастливы и с удовольствием занимались. Эта школа должна войти в ТОП-10 лучших школ Кузбасса, все основания для этого есть. Наши дети достойны получать образование на высоком мировом уровне в любом населенном пункте. Тогда они будут оставаться в родном регионе и работать для его развития, - сообщил Сергей Цивилев.

Трехэтажное здание выполнили по современному проекту с витражными окнами и частично стеклянными стенами. Учебный корпус и бассейн соединены между собой теплым переходом. В холле устроен атриум. Также просторные рекреации и коридоры оснащены мягкими диванами, аудио- и видеоаппаратурой, а на первом этаже располагается шахматная студия.

Кроме того, учреждение будет работать по принципу школы полного дня. Первая половина дня будет учебная, а после уроков школьников ожидают секции, проектная и исследовательская деятельность и выполнение домашних заданий. В школе организован медицинский блок.

Также для людей с ограниченными возможностями установлен лифт. В кабинетах информатики будет действовать кружок робототехники. На уличной спортивной площадке планируют проводить спортивные соревнования по всем видам спорта и устраивать городские турниры и праздники.

Ранее сообщалось, что Сергей Цивилев проверил ход строительства школы в Анжеро-Судженске.