В Кузбассе во время смертельного ДТП с микроавтобусом за рулем был пассажир. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В смертельном ДТП с микроавтобусом на трассе Ленинск-Кузнецкий - Журавлево находился пассажир, а не водитель. Напомним, что авария случилась 12 августа около 5.00, в которого погиб один мужчина и шесть человек пострадали. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено, что житель Новосибирска купил в Красноярске микроавтобус. Набрал попутчиков через мобильное приложение и поехал обратно в Новосибирск. Водитель захотел спать по пути и передал управление транспортом пассажиру. Тот через какое-то время не справился с управлением, съехал с трассы и микроавтобус перевернулся. Скорую помощь и полицию вызвали очевидцы.

Отмечено, что в микроавтобусе находились восемь человек, один мужчина погиб на месте и шесть получили травмы различной степени тяжести, их госпитализированы. Следствие даст правовую оценку действиям автовладельца. Устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам примут процессуальное решение.