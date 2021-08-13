Власти прокомментировали сильное землетрясение в Кузбассе

В Кузбассе произошло сильное землетрясение. Фото:asgsr.ru.

В Кемеровской области ночью 13 августа сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 3.41, которая произошла на территории Новокузнецкого района, севернее поселка Тагарыш с координатами 54.20 широты и 87.20 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 5.4, а в эпицентре интенсивность 7.0. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса рассказал, что в единые дежурно-диспетчерские службы Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска от жителей поступили 118 звонков информационно-уточняющего характера. По предварительным данным, разрушений пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.