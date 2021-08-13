Названы территории Кузбасса, где выявили 188 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 188 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 32. В Новокузнецке - 29. В Междуреченске - 23. В Прокопьевске - 16. В Юрге - 13. Десять - в Ленинске-Кузнецком. По семь - в Белове и Осинниках. По шесть - в Мысках и Новокузнецком МР, Таштагольском МР, Яшкинском МО. По пять - в Анжеро-Судженске и Полысаеве. По три - в Калтане, Киселевске, Ленинск-Кузнецком МО и Прокопьевском МО. Два - в Гурьевском МО. По одному - в Краснобродском, Тисульском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 48 618 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 45 698 выздоровели, 1045 скончались, 11 911 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.