В Новокузнецке два человека пострадали в ДТП с перевернувшейся скорой помощью. Фото: Instagram/nvkzdtp.

В Новокузнецке 12 августа в районе здания № 170 по улице Обнорского произошло ДТП. Автомобиль скорой помощи столкнулся с Toyota Mark II. ГИБДД Кузбасса отмечает, что результате аварии травмы получили два человека. Соответствующее видео с места происшествия опубликовали в соцсети.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке при развороте 52-летний водитель скорой помощи не занял крайнее положение и столкнулся с автомобилем Toyota Mark II, которым управлял 56-летний мужчина. В ДТП пострадали два медработника скорой помощи — 19-летний санитар СМП и 41-летняя фельдшер СМП, им назначили амбулаторное лечение. Добавили, что оба водителя были трезвые.

Пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что 41-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести, а 19-летний мужчина в удовлетворительном состоянии.