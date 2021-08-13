В Кемерове водитель выгнал из автобуса детей

Следственный комитет по кемеровской области вывил сообщение в СМИ о том, что водитель маршрутного такси №11 незаконно высадил детей из транспорта.

По имеющейся информации, они воспользовались картой, однако водитель заявил, что на ней нет средств. Детей высадили, а деньги все же снялись, еще и в двойном размере. Следствию предстоит установить истинность этих заявлений и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что с начала весны этого года в России действует закон, запрещающий высадку детей и подростков до 16 лет, находящихся без сопровождения взрослых.